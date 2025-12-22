Taciz iddialar, uyuşturucu partileri... Mehmet Akif Ersoy hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Gayrıresmi ortağı olduğu şirketin 1 yılda 90 Milyon lira sermaye artırımı yaptığı iddia edildi.

"YÜZDE 10 ORTAĞIYIM" DEMİŞTİ

Mustafa Manaz ve Mehmet Akif Ersoy iki isim de tutuklandı. Manaz 'Net Work Global Lojistik' isimli şirketin sahibi. İkili arasındaki ilişki ticarete de yansıdı. Ersoy, ifadesinde Manaz'ın şirketine yüzde 5-10 arasında ortak olduğunu söyledi. Resmi bağ bulunmadığını ifade etti.

BİR YILDA 90 MİLYONLUK ARTIŞ

2008'de kurulan şirket 2015'te 4 Milyon TL değerindeydi. Şirket 2017'de 5 Milyon, 2019'da 6 Milyon, 2023'te 10 Milyon değere ulaşırken 2024'te 100 Milyon Liralık bir artış yaşandı.