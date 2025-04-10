Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yanal'ın (84) naaşı, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.
Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile Yanal'ın yakınları katıldı.
Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Rahatsızlanması üzerine 12 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yanal (84), yaşam mücadelesini kaybetti.