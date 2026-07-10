Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda imzası olan ve son olarak 2024'te Amedspor'u çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, yayıncılık kariyerine geri döndü. Son dönemde sık sık sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelen tecrübeli futbol adamı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yayınlarının yeni adresini duyurdu. YouTube'da yayınlara başlayacağını söyleyen Ersun Yanal'ın paylaşımı şöyle: "Ben Ersun Yanal...

Yıllarca sahada konuştum...

Şimdi sıra YouTube'da... Futbola, taktiğe, liderliğe ve oyunun görünmeyen tarafına dair yılların birikimini artık SMEX'te bizim kanalımızda, bizim kurallarımızla anlatacağız!"

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