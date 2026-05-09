Süper Lig'de 33. hafta maçları sona ererken Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Konya deplasmanından 3-0 galip ayrılarak ligi 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında geçen 'sakın ha' polemiğine atıfta bulunan Torunoğullları "Sakın Ha’ Sezonu son erdi. Futbolseverlere ‘Sakın Ha’ Sezonu hayırlı olsun. Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız duruyor. ‘Kulüplerden VAR Odası’nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR’a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar’ diye.

Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi bugünkü maçta da gördünüz. Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.