Trabzonspor'uun Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün borç yükünü sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir planladıklarını söyledi.

Takımla ilgili olarak da konuşan Doğan, “Sayın Fatih Tekke ve ekibi gerçekten bütün mesaisini kulübe harcıyor. İnanılmaz emek veriyorlar. Şu an bütün ekibime tek tek teşekkür ediyorum. Yapılan transferler şu an itibariyle bakıldığında bence gayet başarılıyız. Ama gelecek olan transferler olacak inşallah. Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var, çok ciddi rakamlar ama şu an takımın bulunduğu durum itibariyle de hocamızla bu konuları tartıştıktan sonra karar vereceğiz. Ben teknik kadro, ekibine ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrin, Trabzonspor camiasının böyle tekrar harekete geçmeye, yükselişe ihtiyacı vardı. Geçen yıllarda biz ekonomik anlamda iyi işler yaptık ama sahadaki sonuçlardan dolayı ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım sizlere karşı mahcuptuk. İnşallah bu sene bu mahcubiyeti gidereceğiz. İki gündür Trabzon’dayım. Yaklaşık 7 ilçe belediyemize uğradık. İnsanların enerjisi çok yüksek. Herkes Trabzonspor’un iyiliğini düşünüyor." dedi.