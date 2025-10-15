Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolundaki sorunlara değindi. İstanbul’da bir otelde düzenlen futbol çalıştayı programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, kulüplerin problemlerini paylaştı.

Oyun kalitesini artırmaya yönelik planlardan bahseden Ertuğrul Doğan, "Süper Lig oyuncu uygunluğu konusu yaş-yabancı konuları hakkında profesyonellerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Hakem organizasyonu ile alakalı içeride sunum devam ediyor. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı her ay yapmayı kararlaştırdığımız toplantı oldu. İlk bölüm verimli geçti. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız. Detaylı bir çalışma var. Biten gündemlerin hepsini biz sizlerle paylaşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'na öneri olarak ne verildi. Hem yazılı hem sözlü olarak sizinle paylaşacağız" dedi

'GÜVEN PROBLEMİ VAR'

Son dönemlerde artan hakem şikayetleri için de yorum yapan Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yabancı hakem konusunun konuşulmadığını aktardı. Ertuğrul Doğan, hakem sorununun çözümüne ilişkin "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" ifadelerini kullandı.

YABANCI SINIRI KONUSU

Kulüplerin daha fazla söz sahibi olmak istediklerini vurgulayan Doğan, "Şirketleşme konusu var. Almanya modeli kulüp başkanlarına anlatıldı. Kulüp başkanlarımızın aklında da sorular var. Kulüplerimizde de başkan ve yönetimlerinde değişiklikler oluyor. Kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Başkanlar camiaları ile sıkıntı yaşıyor, genel bir problem olduğu net" açıklamasında bulundu.

Yabancı futbolcu sayısı konusunda kulüplerin isteklerini de dile getiren Başkan Doğan "Bugün üzerinden biraz geçildi. Bu çalıştayları her ay yapmayı planlıyoruz. Kulüp başkanları ve profesyonellerin katıldığı çalıştay her ay yapılacak. Önümüzdeki çalıştayda bunun raporunun çıkacağına inanıyorum. Son aşamaya gelindi, bazı görüşlerin de alınması lazım. Onlar da netleşince Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız.

Kulüplerin, Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasıyla alakalı talebinin olup olmadığıyla alakalı ise Ertuğrul Doğan, "Şahıs olarak kimsenin kulüplerle bir problemi yok. Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve gerçekten huzur ortamının sağlanması. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulüp de bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın altında yatan şey bu işin düzelmesi. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazandırılmasını istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ZEMİNLER İYİLEŞTİRİLMELİ'

Türkiye'deki stadyumların zeminlerinin yeterli seviyede olmadığını aktaran ve zeminlerin iyileştirilmesini detaylı konuştuklarını aktaran Ertuğrul Doğan, "Topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz işin doğrusu birçok sahada çok kötü sizler de görüyorsunuz. Belki ortak firma belirleyip tüm Türkiye’de kontrollü tek bir yerden sağlanması için bugün fikirler verildi. Bunların bir an önce bir sonraki toplantıda çözülmesi lazım" diye konuştu.