SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in, deneyimli Gazeteci Ertuğrul Özkök ile SÖZCÜ TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu Günün Ruhu programında gündemi yorumladı.

ABD’de yayımlanan milyonlarca belge, pedofili Jeffrey Epstein’ın tek başına bir istismar faili değil; istihbarat servislerinden kraliyet ailelerine, sermaye çevrelerinden siyasetçilere uzanan uluslararası bir şantaj ağının kilit ismi olduğunu gösterdi.

Deneyimli Gazeteci Ertuğrul Özkök, yayınlanan belgeleri SÖZCÜ TV ekranlarında yorumladı:

'BENİM DE İSMİM VAR'

"- Eski bir FBI ajanını dinledim. Bu belgelerin yayınlanması bu işin sulandırılmasıdır diyor. Adalet Bakanlığı daha derine inmesine değil üstünün örtülmesine yol açtı diyor. CNN İnternational'de izledim Adalet Bakanlığı yetkilileri konu hakkında ek bir dava açılmayacak demiş. Orada başka bir olay daha var.

- O belgelerde benim de ismim var. Ben de varım o belgelerde. Ben 12 yıl DAVOS'a katıldım. Her yıl DAVOS'a katılanlar listesi çıkar, yayınlanır. Herkes de bakar. Herhalde birisi ya Epstein'e ya da yardımcılarına DAVOS'a katılanların tam listesini göndermiş. O listede ben de varım. Türkiye'den de çok insan var. Bunları da belgelerle beraber açıkladılar. İnsanlar her zaman derinlemesine bakmıyorlar.

'BELGELERDE İĞRENÇ ŞEYLER VAR'

- Benim adım listede falan yok. New York Times'da bir haber geçmişler. O haberde senin adın varsa Türkiye'den İpek Özbey şunları söyledi diye haber varsa o indexe sen de giriyorsun. Yani seninle çok da alakalı olmayan şeyler bunlar. Bunları yaptığınızda iş sulanmaya başlıyor. Sonunda Trump da açıklayın dedi.

- Orada çok iğrenç şeyler var. Skandal şeyler var ama sen oraya herkesin ismini yazarsan bu şekilde iş sulanır. İlgisi olmayan insanların özel hayatlarına çok girmişler.

- 1993'te Hürriyet Gazetesi'ni az daha Maxwell satın alıyordu. Eğer alsaydı ben de Genel Yayın Yönetmeni olarak kalsaydım belki de ben de o mailleri yazacaktım. Şaka yapıyorum tabi"