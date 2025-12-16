Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Özkök, cümlelerini özellikle seçerek konuştuğunu belirterek, “Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi” dedi.

‘BIRAKIN MUHALİFLERİ, AK PARTİLİLERİN BAŞINA NELER GELDİ’

Son dönemde yaşananlara işaret ederek meslektaşı Fatih Altaylı’yı “çok iyi anladığını” belirten Özkök, artık siyaset yazmak istemediğini söyledi:

“Cümlelerimi seçerek konuşuyorum. Buradan alınıp götürülme endişem var her Türk vatandaşı gibi. Fatih Altaylı’yı çok iyi anlıyorum. Ben de artık siyaset yazmakta hevesli değilim. Bırak muhalifleri, AK Partililerin başına neler geldi…”

Özkök, sözlerinin seçiminde yaşadığı endişelere dikkat çekerek, gazetecilik ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan baskıları işaret etti. Program sırasında yaptığı açıklamalar, medya ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.