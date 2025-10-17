HALKIN GÖZÜNDE KALABALIKLAŞTI

Ertuğrul Özkök açıklamalarında şu ifadeleri kulandı:

"21. yüzyılda CHP çok yeni bir model oluşturdu. 60 miting yapmak ve her ilde mitingler yapmak büyük başarı. Bu bir dinamizm. Bugünler bir gün geçecek. CHP fotoğraflarda yalnızlaştıkça halkın gözünde kalabalıklaşıyor. CHP yalnızlaştığını söyleyen gazeteciler sosyolojik değerlendirme yapamıyorlar

ERDOĞAN'A KÖTÜ HABER: AKP MİLİM KIPIRDAMIYOR

CHP şu anda tek başına 6 'lı masanın daha da üzerinde bir seçmen kitlesi kazanmış durumda. 31 Mart seçimlerine bakmıyor mu bunlar? Oy oranı yüzde 36. Bu oran CHP'nin Avrupa'daki muhalefet partiler arasında en yüksek oy oranına sahip parti olduğunu gösteriyor. AKP milim kıpırdamıyor.

OPERASYONLAR İŞE YARAMAZ

Ben iktidarları anlamıyorum. 1990'ların sonunda Erdoğan'ı önlemek için de operasyonlar yapıldı. Bir işe yaramıyor bunlar. Demokrat Parti kapatıldı ne oldu? Süleyman Demirel geldi. Demirel bu ülkenin kaderinde 30 yıldan fazla söz sahibi oldu. 12 Eylül'de ne oldu? Bir takım partileri engelleyip kendileri parti kurdurdu. Ama Özal birinci çıktı."