ERZİN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ERZİN

SULH HUKUK MAHKEMESİ

24.04.2025

Sayı :2020/405 Esas

T.C. ERZİN SULH HUKUK MAHKEMESİ-2020/405 Esas

Davacı, NAZIM MERT ÖZMEN ile Davalı EMİNE GANİME ONAGÜL,AZİZE SÖKMEN, EBRU KULAGUZ, HASAN SÖKMEN,MUSTAFA SÖKMEN,NERİMAN KÖMÜR,TOLGA YİĞİT ÖZMEN,YASEMİN SÖKMEN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyet) davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Davalı Emine Ganime Onagül'e tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Emine Ganime Onagül'ün Durusma Günü: 11/07/2025 günü saat: 09:15'de mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya bir vekil ile de kendisini temsil ettirmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği H.M.K.'nun 213 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı yapılacak duruşma sonunda toplanacak delillere göre bir karar verileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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