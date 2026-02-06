Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesi merkezli bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü 4,9, derinliği ise 4,5 kilometre olarak ölçülen "sığ" deprem paniğe neden olurken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. NACİ GÖRÜR O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının konumuna dikkat çekti. Depremin kritik bir bölgede geldiğine vurgu yapan Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Yedisu segmentinde uzun süredir deprem beklendiğini anımsattı. Görür, yaşanan depremin söz konusu fay segmentine yakın bir noktada gerçekleştiğini belirterek, bu hattın bilim dünyasında yakından izlendiğini dile getirdi. ERZİNCAN'DAKİ DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan’ın Kemah ilçesi merkezli bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Saat 14.16’da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçülürken, depremin yaklaşık 4,5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kemah merkezli deprem kısa sürmesine rağmen sığ derinliği nedeniyle bölgede net şekilde algılandı.

