2023 yılında Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingi sırasında, DEM Parti ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla taşlı sopalı saldırıya sahne olan Erzurum’da bu kez dikkat çeken bir görüntü yaşandı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede kentin altyapı sorunları ele alındı. Ziyaretin sonunda Sekmen, Beştaş’a oltu taşı tespih hediye etti.

“HER ADIMI DESTEKLEYECEĞİMİZİ İFADE EDİYORUZ”

Ziyarete ilişkin açıklama Meral Danış Beştaş’ın sosyal medya hesabından geldi.

Beştaş, DEM Parti Erzurum İl Eş Başkanı Barış Kemaloğlu, yönetim kurulu üyesi Yavuz Karabudak ve Büyükşehir Belediye Meclisi DEM Parti Grup Eş Sözcüsü Helin Uzun ile birlikte Sekmen’i ziyaret ettiklerini duyurdu.

Beştaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Görüşmede; halkımızın öncelikli talepleri doğrultusunda alt ve üst yapı, içme suyu, yol ve ulaşım sorunları ele alındı.

-Çözüm beklentilerimizi ve önerilerimizi kendileriyle paylaştık.

-Sayın Sekmen’e ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik katkı sağlayacak her adımı destekleyeceğimizi ve takip edeceğimizi ifade ediyoruz.

İMAMOĞLU’NA TAŞLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Bu ziyaret, 2023 yılında Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingi sırasında yaşanan olayları da yeniden gündeme getirdi.

O dönem bir grup provokatör, Ekrem İmamoğlu’nun DEM Parti ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek mitinge taşlı ve sopalı saldırı düzenlemişti.