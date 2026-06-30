Erzurum’un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Şelale Evler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı.

İŞ YERİNİN CAMLARI KIRILDI

Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı. Olay esnasında şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda ve iş yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.