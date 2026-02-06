Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Erzurum istikametine seyir halinde olan Ramazan Katılmış yönetimindeki cip, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Gürcistan plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demir yığınına dönen cipte sıkışan sürücü ile beraberindeki Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan'ın öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybeden dört kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Dört kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Üzücü bir olay. Aracın tır’la çarpışması sonucu dört vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmeleri hava ve yolun koşullarına göre hız limitlerine ve kurallara uymalarını önemle hatırlatıyorum. Başımız sağolsun" dedi.

İsmi öğrenilemeyen tır şoförü gözaltına alınırken polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.