Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler toplantısı ve ABD Başkanı Trump’la yapacağı görüşme için gittiği ABD gezisi adeta Ankara’nın bu ülkeye taşınmasına yol açtı. Biri otomobiller için olmak üzere üç ayrı uçakla ABD’ye giden Erdoğan çiftiyle birlikte, dokuz ayrı bakan ABD’ye uçtu. Bakanlara, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AKP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

ÖTEKİ KATILIMCILAR

Gezi boyunca ABD’de oldukları belirlenen öteki bazı isimler ise şöyle: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam.

ERZURUMLU BAŞKAN DA

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de Erdoğan’ın gezisini nedeniyle New York’taydı. Sekmen’in, Türkevi’nde geceyi geçireceği de TRHaberturk sitesinde yer aldı. Geziye gidenler bunlarla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı ile bazı kuruluşların davet ettiği gazetecilerle, Sanayi Savunma Başkanı Haluk Görgün. DEİK Başkanı Nail Opak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci da New York’taydı.

AKP YÖNETİCİLERİ TAM KADRO

Gezide ayrıca AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AKP Genel Merkez Seçim İşleri Yurt Dışı Sorumlusu Muhammed Fatih Toprak da yer aldı.