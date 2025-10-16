Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik lider Beşşar Esad'ın kuzenine yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan paylaşımda, Esad'ın amcasının oğlu Numeyr Esad ve ona bağlı suç örgütünün yerinin tespit edildiğini belirtildi.

Bunun üzerine iç güvenlik birimlerinin, terörle mücadele ekiplerinin desteğiyle operasyon başlattığı ve Numeyr Esad ile ona bağlı örgüt üyelerinin yakaladığı bildirildi.

Söz konusu grubun, Kırdaha kırsalındaki Dubayka köyünde benzin istasyonu yakınlarında, bir kişiyi öldürüp bir çocuğu da kaçırmaya çalıştıkları sırada yakalandı bilgisini paylaşıldı.

Soruşturmanın tamamlanması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için Numeyr Esad ve örgüt üyeleri Terörle Mücadele Dairesine sevk edildi.

KARDEŞİ DE HAZİRANDA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran'da, savaş suçlarına karıştığı ve ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin elebaşı olduğu bilinen, Numeyr Esad'ın kardeşi Vesim Esad'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını açıklamıştı.