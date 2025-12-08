Suriye’de 8 Aralık 2024’te 53 yıllık Esad ailesi rejimi yıkıldı. 13 yıl boyunca ülkesini kana bulayan Beşar Esad, Rusya’ya kaçarken Colani olarak bilinen Ahmet Eş Şara, yeni cumhurbaşkanı seçildi. 2011 yılından itibaren Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenlerin geri döneceği beklentisi gerçekleşmedi. Sadece 557 bin 702’si geri döndü. Dönen Suriyeli sayısı yüzde 15’te kaldı.

KORUMA KALDIRILSIN

2011 yılında ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 737 bin 369 kişi olarak biliniyordu. Halen 2.3 milyon kişi ile dünyada en fazla Suriyeli’nin yaşadığı ülke konumundayız.

Muhalefet 2013’te imzalanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın sona erdirilmesini istiyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan “Suriye’de savaş bitti, devlet başkanı ABD’yi ziyaret ediyor, ikili anlaşmalar yapıyor. Savaş durumunda verdiğimiz geçici koruma kararının hukuki gerekçesi ortadan kalktığına göre, neden kaldırılmıyor?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da “Geri Kabul Anlaşması’nın iptal edilmesi ya da Türkiye lehine güncellenmesine kesinlikle ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.