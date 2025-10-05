Suriye'de Beşar Esad yönetiminin istifasının ardından ilk seçimler yapılıyor.

Güvenlik gerekçeleriyle Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde sandık kurulmadığı açıklandı. Rakka ve Haseke'nin, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altında olduğu, Süveyda’da ise İsrail destekli Dürzi grupların etkin olduğu bildirildi.

Bu üç il, toplamda 32 milletvekili ile temsil edilecekti. Ancak sandık kurulamaması nedeniyle bu koltukların boş kalması bekleniyor.

MECLİSİN ÜÇTE BİRİNİ ŞARA ATAYACAK

Suriye Halk Meclisi’nin 210 sandalyesinden 140’ı, “seçici kurullar” tarafından belirlenecek. Kalan 70 milletvekili ise doğrudan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak.

Seçimlere 1.500 aday başvuruda bulundu. Adayların tamamının aynı zamanda seçici kurul üyesi olması şart koşulurken, kurullarda en az yüzde 20 oranında kadın temsili de zorunlu tutuldu.

ŞARA'DAN AÇIKLAMALAR

Seçim günü Ulusal Kütüphane'de yetkililerle bir araya gelen Geçici yönetim Cumhurbaşkanı HTŞ lideri Ahmed Şara, yaptığı açıklamada Suriye'nin içinde bulunduğu hassas sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Savaş ve kaos ortamından kısa sürede seçim sürecine geçilmesi, halkımızın iradesinin ve devlet kapasitesinin göstergesidir. Bu, bireylerin değil, kolektif çabaların başarısıdır.”

Şara ayrıca, Meclis’in yasama görevlerine yeniden başlayabilmesi için milletvekillerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti:

“Askıda bekleyen yasalar ve bütçe tasarılarının hayata geçirilebilmesi için Meclis’e işlev kazandırmamız gerekiyor. Kanunların işleyişini sağlamak, hükümeti denetlemek milletvekillerimizin görevidir.”

Seçimlerin barış ve istikrar sürecine katkı sağlamasını temenni eden Şara, sonuçların ülke için “yeni bir sayfa” olacağını söyledi.

Suriye’de yarım asrı aşkın süredir süren Baas yönetimi, 8 Aralık 2024’te Şam’ın muhalif güçlerin eline geçmesiyle sona ermişti. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar, Kasım ayı sonunda Halep kırsalında başlattıkları operasyonlarla kısa sürede ülkenin geniş bir kesiminde kontrol sağlamış ve Beşşar Esad yönetiminin çöküşüne neden olmuştu.