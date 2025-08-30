Türkiye Cumhuriyeti 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. 30 Ağustos'ta kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. Vatandaş Atasına koştu. Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılıyor.

İstanbul

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı. Törene katılanlar, 86 yaşındaki Altan Akdeniz ve 80 yaşındaki Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu ile fotoğraf çektirdi.

İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti.

Edirne

Edirne'de törenler, Atatürk Anıtı'na Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı. Burada bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Sezer, Kolcu ve Akın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende Sezer, Kolcu ve Akın, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Üsteğmen Kemal Sağlamdemir, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Tören, halk oyunları gösterisi, askeri birliklerin ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

Kutlama programına, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliği'nde devam etti. Vali Turan, Köse ve Bulut, burada tebrikleri kabul etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da törenler, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Sahil dolgu alanında devam eden törene, Vali Recep Soytürk, AKP Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Yörüyüş ve Yüceer, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 100 metrelik Türk bayrağıyla geçiş yaptı.

Tören, askeri birliklerin ve araçların geçişiyle sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Sivas

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Şimşek, Alptekin ve Uzun, burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Şimşek, Alptekin ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AKP Sivas milletvekilli Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çelik, Yetiş ve Özdemir, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Selçuk Yenipınar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, AKP Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen programda tebrikler kabul edildi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende ise Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Fatih Gürses ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra Üsteğmen Mehmet Köse, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Mehter takımı, halk oyunu ekipleri ve Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özkan, Şimşek ve Arslan, katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen Muhammet Sefa Köksal, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Komandoların gösteri sunduğu ve halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'deki program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, Vali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, ortaokul öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibi yöresel gösteriler sundu.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, temsili rehine kurtarma operasyonu da düzenlendi.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Muğla'da JAK timi Zafer Bayramı'nı deniz yüzeyi ve kayalıklarda açılan Türk bayrağıyla kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde ve kayalık alanda Türk bayrağı açtı.

Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi ve plaj çalışanları hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra jet skiyle suya açılan 6 kişilik ekip, 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türk bayrağını denizde yüzdürdü.

Suda dalgalanan Türk bayrağı, kayalık alana yaklaşınca JAK timi kayalardan sarkarak 2. Türk bayrağını da açtı.

Ardından plaja Atatürk'ün resminin bulunduğu "Cumhuriyet fazilettir" yazılı bayrak serildi.

Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer ile taçlandırıldığını hatırlatan plajın işletme müdürü Burak Ardahan, zaferin 103'üncü yıl dönümünü Ölüdeniz'de JAK Timi ve Kumburnu ailesiyle birlikte anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karada ve denizde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını söyleyen Ardahan, şehitlerin kanıyla yazılmış bu aziz bayrağı her yerde dalgalandırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hulusi Şahin, 30 Ağustos Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tören aracından vatandaşları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Hükümet Konağı'nda devam eden programda ise Vali Hulusi Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, kamu kurumlarının müdürleri, oda ve dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Kaleiçi'nde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı bot da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün'ün yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Akbıyık, makamda tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Vali Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Akbıyık ve protokol üyeleri daha sonra kentte bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Isparta

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören kapsamında Vali Erin makamda tebrikleri kabul etti.

Ardından Vali Erin ve protokol üyeleri, tören birliklerini ve vatandaşı selamladı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Burdur

Burdur'da, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Vali Bilgihan makamında tebrikleri kabul etti.

Bilgihan ve protokol üyeleri, tören birliklerini ve halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından, program tören geçişiyle sona erdi.

Fethiye'de Zafer Bayramı'nın 103. yılında deniz dibinde Türk bayrağı açtılar

Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Dalyan Koyu açıklarında dalarak suyun 8 metre altında bayrak açan dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, Türk bayraklarını deniz dibinde dalgalandırdı.

Su altında düzenlenen törene balıklarda eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta şehit ve gazilere minnettarlıklarını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kayseri

Kayseri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Gaziantep

Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda Çeber, Oltulu ve Uğur halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının paylaşılmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, ziyaret gerçekleştirdikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Durmuş, askeri araçtan alandakileri selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından mehter takımı ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyaret gerçekleştiren Vali Mükerrem Ünlüer ile protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden kutlamalarda Vali Mükerrem Ünlüer, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Jandarma Komando Birliği ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında İnönü Caddesi Sümer Park önünde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üstü açık arabayla tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Yarbay Deniz Esat Martı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ekibi gösteri sundu, 30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinlik, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti.

Kilis

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Van

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bitlis

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Fatih Özel yaptı.

Öğrencinin şiir okuduğu törende, Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç askeri araçla vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Programda Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri tüfekli hareketler gösterisi sundu.

Tören geçiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta Taşo Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajının okunduğu programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.