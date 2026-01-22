Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı.
Dominik’ten Türkiye’ye dönen Esat Yontunç gözaltında. https://t.co/cRRN7F1H4k— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 22, 2026
AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç şunları söylemişti:
"Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."
2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor.