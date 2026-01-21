İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün birçok isim adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin ise Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu ortaya çıktı.

Savcılık Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarttı.

AÇIKLAMA YAPTI

Esat Yontunç yakalama kararı sonrası Instagram'da açıklama yaptı.

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanan Yontunç, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum" dedi.

Yontunç, ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini de belirtti.

Esat Yontunç'un bu açıklamasını eşi Hande Yontunç da kendi sayfasına taşıdı.

Bu arada Hande Yontunç, Dominik'te olan eşiyle dün akşam telefonda canlı görüşme yaptığı anlardan bir kareyi "Geri sayım başladı" notuyla yayınlamıştı. Yakalama kararı sonrası Hande Yontunç'un bu paylaşımını sildiği görüldü.