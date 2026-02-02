Olay sonrası bölgeye çok sayıda teknik ekip sevk edilirken, yolcular tünel ve raylar üzerinden tahliye edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda, vagonların sarsılmasıyla birlikte tren durdu. Makinistin ve istasyon görevlilerinin yönlendirmesiyle trende bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilerek en yakın istasyona ulaştırıldı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Metro İstanbul ekipleri, raydan çıkan trenin tekrar raylara oturtulması ve hattaki hasarın tespiti için acil çalışma başlattı. Dev vinçler ve teknik ekipmanların bölgeye sevk edilmesiyle birlikte Otogar-Esenler arasındaki trafik tamamen durduruldu.