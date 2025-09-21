Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.
Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.
Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.
Sonuçlar:
Serikspor-Bandırmaspor: 1-0
Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0
Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4
Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3
SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1