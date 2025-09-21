Trendyol 1. Lig'de 6. hafta oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 yendi.

Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 yenerek averajla haftayı lider tamamladı.

Haftaya ilk sırada giren Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı ve ikinci basamağa geriledi.

Sonuçlar:

Serikspor-Bandırmaspor: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

İstanbulspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Boluspor: 2-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Manisa FK-Esenler Erokspor: 3-4

Adana Demirspor-Erzurumspor: 0-3

SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor: 0-2

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1