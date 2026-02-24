Tahliye edilen Esenyurt Kayyumu ismini her yere kazıma derdinde. Islak mendil, personel kart CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, bir süredir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. İftarda dağıtılan 450 bin bardağa, 500 koli peçeteye, 50 bin paket ıslak mendil ve 50 bin çatal-bıçak setine adını bastırdı.

İftar çadırındaki Esenyurtlular her yerde Can Aksoy ismini gördü. Bu gelişme vatandaşların dikkatini çekti.

Aksoy'un tartışmalı hamleleri ne ilk ne de son geçmişte de belediye araçlarına, kandil simidi kutularına da kendi ismini bastırdığı görüldü.