İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kayyum yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ücretsiz eğitim desteğini sonlandırdı. Kayyum Can Aksoy’un başında olduğu Esenyurt Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere hizmet veren İBB Ders Atölyeleri’nin kapatılmasına karar verdi.

İBB’ye 2024 yılında beş yıllığına tahsis edilen atölyelerde bugüne kadar binden fazla öğrenci eğitim aldı. 2025-2026 dönemi için kayıtlar 16 Haziran’da başlamış, derslerin 15 Eylül’de açılması planlanmıştı. Ancak Esenyurt Belediye Encümeni’nin 5 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda tahliye süreci başlatıldı ve İBB Ders Atölyeleri’nin ilçedeki faaliyetlerine son verildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, söz konusu atölyelerde 34 branş eğitmeni ve 4 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanı olmak üzere toplam 38 kişi görev yapıyordu. Tahliye kararının ardından bu dönemde kayıt yaptıran öğrencilere durum hakkında bilgilendirme yapılmaya başlandı.

Belediye yönetimi, kapatılan atölyelerin yerine kendi kurs merkezlerini açacağını duyurdu.