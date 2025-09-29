Anlaşma kapsamında EA tamamen özel bir şirket haline gelecek; yani tüm halka açık hisseler satın alınacak ve şirket borsada işlem görmeyecek. Satın alma fiyatı EA’nın piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde; bu da hisse başına 210 dolara denk geliyor.

BBC'nin haberine göre; EA CEO’su Andrew Wilson görevine devam edecek. Wilson, bu satın almayı şirketin çalışmalarının “güçlü bir takdiri” olarak nitelendirerek “Ortaklarımızla birlikte, gelecek nesilleri ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratacağız” dedi.

36 MİLYAR DOLARI NAKİT ÖDENECEK

Alıcı şirketler anlaşma için yaklaşık 36 milyar dolar nakit sağlayacak, geri kalan miktar ise krediyle finanse edilecek. Sektör uzmanı Christopher Dring, BBC’ye yaptığı açıklamada EA’nın uzun süredir kendisini “bir üst seviyeye taşıyacak” bir alıcıya açık olduğunu, ancak özel sermaye tarafından satın alınmasının sürpriz yarattığını söyledi.

Dring’e göre bu anlaşma sektörde kaygılara yol açıyor. 20 milyar dolarlık borcun geri ödenmesi gerekeceğini belirten uzman, EA Sports FC, Madden ve Battlefield 6 gibi büyük oyunlardan elde edilecek gelirin bu borcu ödemek için kullanılacağını ve bunun yeni oyun yatırımlarını etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca özel sermaye sahiplerinin nakit akışını güçlendirme baskısının EA’da kesintilere yol açabileceği de dile getirildi.

40 YILDIR EN BÜYÜKLERDEN

EA, 40 yılı aşkın süredir oyun sektörünün en büyük isimlerinden biri. Şirket, 1993’ten bu yana 325 milyon kopya satan futbol serisi (EA FC, eski adıyla FIFA), 200 milyon kopya satan The Sims ve 150 milyon kopya satan Need For Speed gibi dev serilerin arkasında. Ayrıca geçmişte Harry Potter ve James Bond oyun serilerinin de yayıncısı oldu.

Bu satın alma, Suudi Arabistan’ın oyun sektöründeki etkisini daha da artırıyor. Ülke 2025 Mart’ında Niantic’in oyun bölümünü 3,5 milyar dolara satın alarak Pokémon Go’nun kontrolünü elde etmiş, 2023’te PIF iştiraki Savvy Games Group da Monopoly Go yapımcısı Scopely’i 4,9 milyar dolara almıştı.

Suudi Arabistan, eSpor alanında da büyük turnuvalara ev sahipliği yaptı ve 2027’de planlanan Olimpik eSpor Oyunları’nı düzenleyecek. Ülke Nintendo ve Take-Two Interactive gibi dev oyun firmalarında da pay sahibi. EA’nın satın alınması bu etkinin önemli bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.