ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük savaş gemisini, daha dün ABD'nin ağır bombardıman uçaklarının cirit attığı Karayipler’e gönderdi.

Dev gemi, Venezuela kıyıları etrafında devriye gezen onlarca ağır savaş gemisi ve binden fazla özel eğitimli deniz piyadesine katılacak.

Aynı gün, ABD gemilerinden kalkan F-35, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir hız teknesini vurdu. Gemideki herkes öldü. Bu vurulan sekizinci 'uyuşturucu kuryesi' gemisi oldu.

ABD hükümeti, küçük sahil ülkesi Venezuela'nın kıyılarında silah ve çelikten bir duvar örüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise, Washington'ın ülkesini işgale hazırlandığını açıkça söylüyor. Maduro, Washington’ı “yeni bir savaş uydurmakla” suçladı.

KARA OPERASYONUNA HAZIRLIK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in emriyle Akdeniz’deki USS Gerald R. Ford uçak gemisi Cuma günü Karayipler’e hareket etti. Gemi, Venezuela'yı çeviren diğer gemilere katılacak.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve yancı filosu, tek başına küçük bir savaş yürütecek güce sahip.

Pentagon, USS Gerald R. Ford’un Güney Komutanlığı bölgesinde konuşlanacağını ve kara hedeflerine yönelik operasyon hazırlığı yapılabileceğini açıkladı.

CNN, Trump’ın Venezuela içindeki kokain tesislerini ve kaçakçılık güzergahlarını hedef almayı düşündüğünü bildirdi. Ancak bu planın ne zaman devreye gireceği belirsiz.

ABD Başkanı Trump ise Venezuela'da kara harekatına hazır olduklarını söyledi. Maduro ise ABD'nin Venezuela'yı işgale hazırlandığını açıkça söylüyor.

Venezuela Başkanı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Yeni bir sonsuz savaş uyduruyorlar. Bir daha savaşa girmeyeceklerine söz verdiler, ama yine bir savaş uyduruyorlar” dedi.

SAVAŞA KILIF BULDU

ABD, Venezuela'yı 'terörist kartelleri' ülkesine göndermekle suçluyor. Bu sebeple "terörist kartel üyelerini" durdurmak için denizde gördüğü tüm şüpheli gemileri vuruyor.

Trump yönetimi operasyonların uyuşturucu ile mücadele amacı taşıdığını belirtiyor, zira Venezuela'ya savaş açmak, ABD'de kongre onayı gerektiriyor. Ancak teröristlere karşı harekete geçmek kongre onayı gerektirmiyor.

Washington, bu operasyonların uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütüldüğünü savunuyor. Ancak son haftalarda düzenlenen on hava saldırısında en az 43 kişinin öldüğü açıklandı.

Savunma Bakanı Hegseth, son saldırıda “altı erkek uyuşturucu teröristin” öldürüldüğünü ve hedef alınan geminin Tren de Aragua suç örgütüne ait olduğunu söyledi.

AMAÇ MADURO'YU İÇERİDEN DEVİRMEK

Chatham House araştırmacısı Christopher Sabatini, BBC’ye yaptığı açıklamada bu askeri yığılmanın Maduro yönetimine gözdağı verme amacı taşıdığını söyledi.

Sabatini’ye göre ABD, Maduro’nun çevresindeki askeri kadroları korkutarak kendi içinde bir çözülme yaratmayı umuyor.

Trump, CIA'yi de Venezuela'da görevlendirdiğini duyurmuştu. Trump'ın birinci amacı, Venezeula'nın Maduro'yu yok etmesi, kendi ordusunun değil.

Ancak B planı olarak Trump, Venezuela'da dev bir yığılma yapıyor. ABD’nin bölgedeki bu hamlesi, zaten gergin olan Caracas-Washington hattında yeni bir kriz olasılığını artırıyor.