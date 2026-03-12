Edirne Süper Amatör Ligi'nde oynanan İpsalaspor - Yeniimaretspor karşılaşmasında yaşananlar futbol tarihine geçecek cinsten… Pazar günü oynanan İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasındaki maç 3-3 devam ederken uzatmalarda Yeniimaretspor adına penaltı kararı verildi. İpsalaspor cephesi bu karara yoğun itiraz etti. Keleci de kaleye geçmeyi reddedince hakem maçı erteledi.

Yaşanan olayların ardından yapılan incelemelerde, maçın tamamen yeniden oynanması yerine yalnızca kalan bölümünün oynanmasına karar verildi. Bu karara göre karşılaşmanın geri kalan kısmı için sahada sadece penaltı atışı gerçekleştirilecek.

Kararın ardından Yeniimaretspor, yalnızca bu penaltı vuruşunu kullanmak için yaklaşık 113 kilometre yol kat ederek sahaya çıkacak. Penaltı atışıyla birlikte maçın yeniden başlayıp hemen sona ermesi bekleniyor.