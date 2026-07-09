Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden Rolls-Royce, tamamen kişiye özel olarak tasarlanan yeni modeli "Ghost Extended Savile Row"u tanıttı. Londra'nın dünyaca ünlü geleneksel terzilik merkezi Savile Row'dan ilham alan bu çok özel araç, türünün tek örneği olarak üretildi. Otomobil tutkunları, İngiliz terzilik geleneğini otomobil dünyasına taşıyan bu benzersiz tasarımı ilk kez 2026 Goodwood Hız Festivali'nde yakından görme fırsatı yakalayacak.

Aracın dış tasarımına bakıldığında, klasik bir lacivert takım elbise ve beyaz gömlek kombinasyonunun asil duruşu hissediliyor. Gövdede "Midnight Sapphire" ve "English White" olmak üzere çift tonlu özel bir boya tercih edildi. Aracın yan tarafında ise geleneksel el çizimi şeritler yerine gümüş renkli bir detay çizgisine yer verildi. Bu ince çizgi; şık bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmesi ya da klasik bir kol saati gibi zarif aksesuarları simgeliyor.

SAVILE ROW VE ROLLS-ROYCE'UN ASIRLIK ORTAK MİRASI

Rolls-Royce ile Savile Row arasındaki bağ aslında yeni değil; geçmişi tam 1905 yılına kadar uzanıyor. Markanın ilk showroom'u, Londra'nın Mayfair bölgesinde, Savile Row'a sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde açılmıştı. Şirket, hem İngiliz terzilik geleneğinin hem de Rolls-Royce'un en büyük ortak noktasının "müşteriye özel üretim anlayışı" ve "üstün el işçiliği" olduğunu vurguluyor.

Aracın en büyüleyici ve dikkat çekici noktalarından biri arka kol dayanağının altına gizlenmiş durumda. Burada, Rolls-Royce'un Goodwood'daki tesisinin kuş bakışı görünümünü yansıtan özel bir nakış çalışması yer alıyor. Tam 250 bin dikiş ve 1.830 metre iplik kullanılarak hazırlanan bu desen, markanın tarihindeki en karmaşık tek parça nakış işi olma özelliğini taşıyor.

TAKIM ELBİSE ÇİZGİLERİ KOLTUKLARA TAŞINDI

Aracın içine adım attığınızda sizi "Navy Blue" ve "Arctic White" renklerinde deri döşemeler karşılıyor. Koltuklarda ise klasik çizgili takım elbiseleri andıran dikey dikiş desenleri yer alıyor. Rolls-Royce, bu özel uygulamanın marka tarihinde ilk kez koltuklarda kullanıldığının altını çiziyor. Kabindeki gri dikişler, beyaz deri detaylar ve ahşap kaplamalar terzilik temasını kusursuz şekilde tamamlıyor.

İNCE İŞÇİLİK HER AYRINTIDA HİSSEDİLİYOR

İç mekanda açık gözenekli beyaz ahşap kaplamalar, deri kaplı sinyal kolu, deri kaplı ses kontrol düğmesi ve iklimlendirme kumandaları gibi çok sayıda özel detay bulunuyor. Şirket, iyi bir takım elbisede olduğu gibi bu otomobilde de birçok ayrıntının ilk bakışta fark edilmesinin büyük bir emek gerektirdiğini özellikle belirtiyor.

Ghost Savile Row, gizli nakış desenini taşıyan aydınlatmalı kapı eşikleriyle donatıldı. Ayrıca otomobile özel olarak hazırlanan şemsiyelerde de lacivert kumaş, gri detaylar ve beyaz saplar tercih edildi. Tüm bu ince detayların ardından Rolls-Royce, bu modeli "kelimenin tam anlamıyla kişiye göre dikilmiş bir otomobil" olarak tanımlıyor.

MİLYON DOLARLIK LÜKSÜN BEDELİ

Rolls-Royce, dünyaya sadece tek bir adet sunulan bu özel modelin resmi satış fiyatını paylaşmadı. Ancak standart bir 2026 Rolls-Royce Ghost modelinin yurt dışı başlangıç fiyatı 370.750 dolar, uzun aks mesafeli Ghost Extended modelinin fiyatı ise 420.750 dolar seviyesindedir. Üzerindeki yoğun el işçiliğiyle bu özel yapım aracın yurt dışı çıplak değerinin en az 500.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu otomobil Türkiye'ye ithal edilmek istense, motor hacminden kaynaklı %220 ÖTV ve %20 KDV gibi yüksek lüks araç vergileri nedeniyle Türkiye anahtar teslim fiyatı yaklaşık 1.9 milyon ila 2 milyon doları (güncel kurla yaklaşık 90-94 milyon TL) buluyor.

Bu astronomik tutarla, İstanbul'da tanesi 5 milyon TL'den tam 18-19 adet daire satın alınabiliyor.