Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları’nın (48) yargılanmasına devam edildi. Otopsi raporunda Fadim Temirhanoğulları’nın vücuduna isabet ettiği 9 kurşunla hayatını kaybettiği belirlenirken, ayrıca Savaş Temirhanoğulları’na ait olduğu belirlenen ve eşini tehdit ettiği iddia edilen ses kayıtları da mahkemeye sunuldu.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyurken, silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal serbest bırakıldı.

DETAYLI OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları’nın yargılamasına devam edildi. Fadim Temirhaoğlları’na ait detaylı otopsi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Otopsi raporunda, Temirhanoğulları’na 9 kurşun isabet ettiği belirlendi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Fadim Temirhanoğulları tarafından ölmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları’na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkeme heyetine sunuldu. Kayıtlarda, Savaş Temirhanoğulları’nın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.

SALONDA DUYGU DOLU ANLAR

Mahkeme salonunda İ.T. ile 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi arasında geçen telefon konuşmaları da dinletildi. İ.T.’nin şok halinde durumu ekiplere anlatması ve yardım isterken ağladığı anlar kayıtlarda yer aldı. Olay gününe ait ses kayıtlarında İ.T.’nin annesi için ağladığı anları duyan mahkeme salonundaki yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yine olay günü sanıkların maktulün evine geldiği anlar da salonda izletildi.

‘OLAY GÜNÜ 9 EL ATEŞ ETTİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM’

Ses kayıtları hakkında savunma yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, “Kurgudan bahsediliyor. Mahkeme sürecinde benim için canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ses kayıtlarına ilişkin, eşim ve kızım evden gittiğini bilmiyordum. Ben de evimize gittim. Kızımı aradım, evden gittiklerini söyledi. Kardeşimle konuştuysam da konuştum. Kadın öldüren adam değildim. Bir cinnet anı oldu. Olay günü 9 el ateş ettiğimin farkında değildim. Bir darağacı olsa kafamı koymaktan çekinmem. Eşimin ailesi kurguluyor” dedi.

‘MAKTUL ABLAMIN KIZI, BASKI ALTINDA VE ÇOK ÜZGÜNÜM’

Fadim Temirhanoğulları'nın kızkardeşi Canan Ateş, ablasının evliliği boyunca tehdit edildiğini belirterek, “Katil ablamı tehdit ediyor. Ablam ölmeden önce ‘Boşanmak için avukatıma vekalet vereceksin’ diyor. Ablamın Savaş’tan korktuğu için kaydettiği ses kayıtları var. Ses kayıtlarında sanık ablam için ‘Onun ayağı elbet bir gün taşa takılacak’ diyor. Ablam görümcelerine ‘Savaş’ı alın başımdan’ diye mesajlar atmış. O kadar korkuyormuş ki hep bu kayıtları bırakmış. Ablamın kızı İ.T., baskı altında ve çok üzgünüm. Daha 14 yaşında ve onu anlayabiliyorum. Annesi öldü ve babası bir katil. Fikret’in de ablamı öldürdüğünü düşünüyorum. Ablam daha önce Fikret’i madde kullandığı için işten çıkarmıştı. Sanıklar bu cinayeti tasarlayarak işlemişler ama farklı konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘TORUNUMU TEHDİT EDİYORLAR’

Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı ise ifadesinde şöyle konuştu:

“İfadeyi verenler yalan söylüyor. Bu katil benim çocuğumu hayattan kopardı. Torunumu tehdit ediyorlar. Başka bir video kaydında babası torunum İ.T.’yi de tehdit ediyor. Katillerden şikayetçiyim. Benim çocuğumu benden kopardılar.”

Mahkeme heyeti, sanık hakkında akli dengesinin yerinde olduğuna dair alınan raporun kabulüne, başka bir rapora gerek olmadığına, mahkemeye sunulan Savaş Temirhanoğulları’na ait ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlenmesine karar verdi. Sanık Savaş Temirhanoğulları’nın tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

‘DİĞER SANIK FİKRET İNAL’IN DA TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ’

Duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Fadim Temirhanoğulları'nın ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın, “Fadim’in ikinci duruşması görüldü. Sanığın akli dengesi gayet yerinde. Kendisinin canavar olmadığını iddia ediyordu. Olayın meydana geldiği yerde üçüncü bir kişinin varlığını iddia etti sanık tarafı. Fadim’in tırnaklarından çıkan DNA’nın açıkçası başka bir adama ait olduğu iddia edildi. Biz Fadim için buradayız. Tarafların kızı bizleri çok duygulandırdı. Kızın çaresiz konuşmalarından vahşi bir ölüm olduğunu anladık. Annesinin dişlerinin kırıldığından bahsediyor. Farklı bir darp olayı olabilir. Diğer sanık Fikret İnal’ın da tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.