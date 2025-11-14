Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük infial uyandırdı.

ÖZÜR VİDEOSUNDA SEDAT PEKER DETAYI

Astsubay Karakaya'yı darbedenler bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

Şahıslar videoda, "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.