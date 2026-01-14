Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, çözümü tüp bebek tedavisinde aradı. Yapılan ileri tetkiklerde ise sorunun klasik bir kısırlık nedeninden değil, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinden kaynaklandığını gösterdi. Doktorlar, Klein'in vücudunun eşine adeta "alerjik" bir yanıt verdiğini ve bunun gebeliği engellediğini belirledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ EMBRİYOYU REDDEDİYOR

Uzmanlara göre bazı nadir vakalarda anne adayının bağışıklık sistemi, embriyoyu yabancı bir doku olarak görerek tutunmasını zorlaştırabiliyor. Klein'in durumunda da bağışıklık hücrelerinin, eşinin genetik özelliklerine karşı savunma geliştirdiği tespit edildi.

UMUT VEREN TEDAVİYE BAŞLANDI

Çift, doktorların önerisiyle Lenfosit İmmünoterapisi (LIT) adı verilen bir tedavi sürecine girdi. Bu yöntemle bağışıklık sisteminin embriyoya karşı daha toleranslı hale getirilmesi hedefleniyor.