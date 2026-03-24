Sosyal medyada paylaşılan bir “ihanet kaydı” sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre eşine sürpriz yapmak amacıyla iş seyahatinden erken dönen bir adamın başlattığı video kaydı dramatik anlara sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç adamın heyecanla evine girdiği ve “Eşim beni görünce çok şaşıracak” diyerek takipçilerine seslendiği görüldü. Ancak talihsiz adam yatak odasının kapısını açtığında karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı.

Görüntülerde, kadının eşinin en yakın arkadaşıyla aynı yatakta bulunduğu öne sürülürken, adamın elindeki çiçeklerin yere düşmesi videonun en dikkat çeken anlarından biri olarak yorumlandı.

YAŞANAN DİYALOG KAMERADA

Kayıtlarda yer aldığı belirtilen diyaloglar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı:

Koca: "Sen benim kardeşimdin! Her gün soframızdaydın. Bunu nasıl yapabildiniz?"

En Yakın Arkadaş: "Bak sandığın gibi değil, açıklayabilirim..."

Koca: "Neyi açıklayacaksın? Kamera her şeyi kaydediyor"

Videonun devamında, ihanet iddiasının merkezindeki kadının yüzünü kapatmaya çalıştığı, diğer kişinin ise panik halinde odadan ayrıldığı anlar yer aldı.

Kısa sürede viral olan görüntülerin altına binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların büyük bölümü “En yakın arkadaş ihaneti, düşman darbesinden daha ağırdır” görüşünde birleşirken, bazı kişiler görüntülerin kurgu olabileceğini dile getirdi.