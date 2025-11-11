Olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.

Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı.

Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu.

2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI

Atilla Çetin’in yargılanmasına Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuklu sanık, müşteki avukatlarının talebi üzerine, tarafların ifadelerinin görüntülü olarak kayda alındığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki avukatlarından Gülender Adıgüzel Özcan, sanığın olaydan önce defalarca evin önüne geldiğinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiğini belirtip, cinayeti planladığını iddia ederek, “Önceki 15 günde de birçok akşam sanığın evin önüne geldiğini ve 3-4 defa tur attığı görülüyor” dedi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN EVİN ÖNÜNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Müşteki avukatının iddialarını reddeden Atilla Çetin, boşanma davası süresince çocuklarını görmek için defalarca evin önünden geçtiğini söyleyerek, “Olaydan önce 15 günlük bir süreç içerisinde, defalarca oradan geçtiğimi, arabayla tur attığını söylüyorlar. 19 ay boyunca ben oradan 500 defa da geçtim, 600 defa da geçtim. Maktul 15-20 defa beni aile mahkemesine şikayet etmişti. Her defasında da reddedildi. Oradan o 15 gün içerisinde 3-4 defa değil de 500 defadan fazla, çocukları için, onları görmek için geçen insan, o dönemde bu yapmış olunan olayı tertiplerdi bence” sözleriyle kendini savundu.

‘AİLE MAHKEMESİ HAKİMİNİN OYUNU, HAYATIMI BİTİRDİ’

Boşanma davası sürecinde maktulün ailesi tarafından kışkırtılmak istendiğini söyleyen Çetin, davalarının görüldüğü aile mahkemesinin hakimini de suçlayarak, “Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7’nci Aile Mahkemesi Hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi” dedi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise “Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım” diyerek sanığa tepki gösterdi.

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, Atilla Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.