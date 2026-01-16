Ankara'da yaşayan üç çocuk annesi Fatma Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.’ye boşanma davası açtı.

Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Ç., memleketi Şanlıurfa’ya geldi.

'BAYILDIM, UYANDIĞIMDA HASATNEDEYDİM'

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu’na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini iddia etti.

Fatma Ç., “Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana ‘Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım’ dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi” dedi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren Fatma Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Zeliha Özen de bir kadının yüzünde oluşan darp ve morluk izlerinin yalnızca erkek şiddetini değil, aynı zamanda hukukun nasıl işlevsiz bırakıldığını da gözler önüne serdiğini söyledi.