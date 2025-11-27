Yıllar boyunca Lüküs Hayat operetinde 'Rıza' karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Zihni Göktay, yapı güvenliği nedeniyle Fenerbahçe'de yıkılan evinin ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleşti.



79 yaşındaki usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıktı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?



2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.



36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Bundan on yıl öncesine kadar çok yoğun film seslendirmesi yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.





