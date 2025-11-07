Kayseri’de yaşayan kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni 41 yaşındaki Adem Ocaktan ile kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu, 1 Kasım gece yarısı saat 03.30 sıralarında iş yerinde saldırıya uğradı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Ocaktan, Malatya’da yapılacak bir gösteri için hazırlık yaparken iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kaynı İ.Ç. tarafından darp edildi.

Saldırı sonucunda kardeşinin başına ciddi darbeler alarak bayıldığı; kafasına dikiş atıldığı, kaburga kırığı, akciğer yaralanması ve iç kanama şüphesi bulunduğu öğrenildi.

Ocaktan, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Olayla ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi.