Antalya’da olay, 23 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Osman Karayel (51), Rus uyruklu karısı Aısylu Akhmetshina (57) ile tartıştıktan sonra Muratpaşa’daki pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel’in yanında kalmaya başladı.

Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi. Etrafa bakınan Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel’i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik bıçak yarası olan adamın öldüğünü belirledi. Adamın eşi Aısylu Akhmetshina tarafından bıçaklandığı, hastaneye gitmek yerine ağabeyinin yanına gittiği anlaşıldı.