Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde park halindeki otomobilinde oturan 36 yaşındaki Ercan K. eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 34 yaşındaki Burak E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbelerine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre Burak E., Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturan Ercan K.'yı eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amerika’da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Burak E.’nin, Ercan K.’yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.