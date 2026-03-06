Magazin dünyasında evliliğiyle gündemden düşmeyen Burak Sergen, eşi Gizem Sergen ile önceki akşam Emre Altuğ'un albüm lansmanında görüntülendi. Sportif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, eşinin hamile olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

BURAK SERGEN BABA OLMAK İSTİYOR

Sergen, "Şu anda öyle bir şey yok ama çocuk düşünüyoruz" dedi. Burak Sergen, uzun süredir gündemde olan genç eşiyle ilgili geleceğe dair planlarını ilk kez bu etkinlikte paylaştı.





2 YILDIR EVLİLER

Burak Sergen, 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban ile 4. evliliğini 31 Mayıs 2024’te İstanbul Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleştirdi. Bir süredir birlikte olan çiftin ilişkisi, Gizem Şağban’ın Sergen’in tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapmasıyla da gündeme gelmişti.

SANATÇI AİLEDEN GELİYOR

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961’de Ankara’da doğdu. Sanatçı Semih Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra stajını Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tamamladı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. Hâlen Devlet Tiyatroları’ndaki görevine devam etmektedir.

Sergen, Devlet Tiyatroları’ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, Devlet Tiyatroları’ndaki görevlerinin yanı sıra Tiyatrokare ve Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak projelerde yer aldı.