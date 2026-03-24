Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınıyor. Yarışma döneminde takım arkadaşı Yunus Emre Özden ile yakınlığı konuşulan Kalaycıoğlu hakkında, o dönem Özden’in eşi olan Beria Özden de yeniden gündeme gelen açıklamalar yaptı.

'ALEYNA'DAN UZAK DUR' ÇIKIŞI

Survivor sürecinde yaşanan yakınlık iddiaları üzerine Beria Özden, yarışma sırasında iletişim ödülünde eşine açık bir uyarıda bulunmuş ve “Aleyna'dan uzak dur” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu çıkış, o dönem çok konuşulmuştu.

YOLLAR AYRILDI

Yarışma sonrasında ilişkilerinde sorunlar yaşayan Yunus Emre Özden ile Beria Özden, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Süreç içerisinde Yunus Emre Özden’in karıştığı başka bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesi de gündeme geldi.

TUTUKLANMA SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tutuklama sonrası sosyal medya hareketlendi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Beria Özden’e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj gönderildi. Takipçilerinden gelen “Nasıl bir ah ettiysen hem Yunus hem de Aleyna cezaevine girdi” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

'İSTESEYDİM REZİL EDERDİM' AÇIKLAMASI

Gelen mesajlara kayıtsız kalmayan Beria Özden, hem Kalaycıoğlu hem de annesi hakkında sert ifadeler kullandı:

"Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım."

'HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN'

Açıklamalarının devamında Özden, “Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Beria Özden’in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların bir bölümü Özden’e destek verirken, diğer bir kesim ise konunun daha fazla gündemde tutulmaması gerektiğini savundu.