Vatandaşın ucuza et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu (ESK), bu kez de bir skandalla gündeme yerleşti. ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ESK’nın et ithalatında ‘çıkar çatışması ve yolsuzluk’ iddialarını gündeme getiren bir belge paylaştı.

Adem, Taylan’ın, Türkiye’nin et ithalatı yaptığı Macaristan’daki bir şirkette ortak olduğuna dair resmi kayıtlara ulaştıklarını söyledi. “Üretici üretimden koparılırken, vatandaş et alamaz hale gelirken, kamu eliyle birileri zengin ediliyor” ifadelerini kullanan Adem, “Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. ESK, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Bu kurum, üreticiye değil, yandaşa çalışır hale getirildi” dedi. “Devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor” açıklamasını yapan Adem, “Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtı” dedi. Yaşananları ‘açık bir çıkar çatışması’ olarak tanımlayan Adem, “Devletin kasasından çıkan para devletin yöneticisinin cebine gidiyor” dedi.

‘BAKAN İSTİFA ETMELİ’

“Burada, devletin kurumunun içi boşaltılıyor. ESK’nın başındaki kişi, hem kamu görevlisi, hem ticaret ortağı hem ithalatın yöneticisi hem kazanan taraf. Bundan daha açık bir yolsuzluk olur mu” diye soran Adem, “Bu ülkenin savcılarını göreve davet ediyorum. MASAK’ı, Sayıştay’ı, Teftiş Kurulu’nu göreve çağırıyorum” dedi. Adem, “Tarım Bakanı, ESK yönetimi ve adı geçen tüm kişiler istifa etmeli, derhal yargı önüne çıkarılmalı” diye konuştu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin 2017’de kurulduğu ve faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığı öne sürüldü.

CHP’li Özgür Karabat konuyla ilgili belgeleri 2023’te sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuyu 2023’te gündeme getirmişti. Karabat, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın hayvan ticareti yapan şirketin ortağı olduğu belgelemişti. İthal edilen etin bir kısmının iktidara yakın şirketlere verildiğini öne süren Karabat açıklamada, “Türkiye’nin en fazla hayvan ithal ettiği ülkelerden birinde, bu ithalatı yapan kamu görevlisinin şirketi bulunuyor. Bu kişi aynı zamanda Tarım Bakanı’na danışmanlık yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın tam bir rezaletle karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Erhan Adem’in gündeme taşıdığı ESK’daki yolsuzluk iddiaları dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile eşi Hasan Pekcan’ın ‘dezenfektan skandalını’ akıllara getirdi.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait şirketin pandemi döneminde bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Ve bu konu büyük tepkilere neden olmuştu. Bu kapsamda Pekcan, bakanlığına eşi Hasan Pekcan’ın ortağı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’nden 9 milyon liralık dezenfektan aldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınmıştı ancak olayın yankıları uzun süre devam etmişti. Pekcan’ın şirketi Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı da gözler önüne serilmişti.