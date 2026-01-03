Ordulular, yeni yıla gaz kesintisi nedeniyle mağduriyetle girdi.

Sorumlulardan bir özür gelmezken, iktidar cephesinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kesintiye tepki gösteren vatandaşlar hakkında konuşan eski AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı ve SKM Başkanı Özcan Gürsoy’un sosyal medyada kullandığı “nankör” ifadesi tepki çekti.

Gürsoy, “Nankörler! Yahu azıcık gaz kesildi diye, bir kesim var ki feryat figan. Neden kesilmiş deyip ağzına geleni saydırıyor adam. Üstelik uzun zamandır herhangi bir arıza olmadan bu gaz evlerimize geliyor. Rahatlığına öyle alışmışız ki üç beş saatlik kesintiye rıza gelmiyor adam. Ne konforuna düşkün millet yapmış bu devlet bizi kardeşim. Dua yok, isyan var” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, Ordu’nun altyapısını İsrail saldırıları altındaki Gazze ile kıyaslayarak, devletin faturaların bir kısmını hazineden karşıladığını öne sürdü ve yurttaşların “şükretmesi” gerektiğini savundu.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Gürsoy’un, parasını ödediği hizmeti alamayan yurttaşlara “nankör” demesi sosyal medyada infiale yol açtı.

TEPKİLERİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Özcan Gürsoy açıklama yaptı.

Sözlerinin “saptırıldığını” öne süren Gürsoy, ifadelerinin herhangi bir siyasi parti adına söylenmediğini savundu.

Gürsoy'un açıklaması şöyle:

1.Sosyal medyada doğalgaz kesintisi sebebiyle yaptığım açıklamam ısrarla belli küçük bir kesim tarafından asıl mecrasından saptırılmaya çalışılmaktadır.

2. Benim yazımda kastettiğim kesim, doğal gaz kesintisi nedeniyle devlete ve ilgililere ağıza alınmayacak derecede hakaretle saldıranlardır. Yoksa hedefim normal eleştiri sınırları içerisinde şikayetini dile getiren vatandaşlar asla değildir. Kaldı ki yazımdaki hususlar büyük bir kesim tarafından da destek mesajları almıştır.

3. Ayrıca açıklamamdaki görüşlerim tamamen benim şahsi düşüncelerim olup herhangi bir siyasi parti adına yapılmadığı gibi herhangi bir siyasi partinin de yöneticisi veya sözcüsü durumunda da değilim. Ayrıca yazımda iddia edildiği gibi nankör keçiler ifadesi de kullanılmamıştır.

4. Bunun böyle olduğu yazımda da belirtildiği halde yerel bazı kesim ve siyasetçilerin hezeyanlarını ve mesnetsiz saldırılarını sağduyu sahibi vatandaşlarımın izan ve takdirine bırakıyorum.