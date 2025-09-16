CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından, birçok CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi siyasi arenada tartışmalara neden oldu.

Parti değiştirerek AK Parti saflarına katılan isimler arasında, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine başkan vekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı. Söz konusu geçişler, kamuoyunda tepkilere yol açarken, bazı isimler bu süreci "baskı ve siyasi mühendislik" olarak değerlendirdi.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

AK Parti’ye yönelik dikkat çeken bir tepki ise partinin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan geldi. Kocabıyık, yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri centilmenliğe aykırı bulduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Merak ediyorum, şu bizim Ak Partililer, centilmenliğin hiçbir kuralına uymayan bu belediye el değiştirmelerinden hiç rahatsızlık duymuyorlar mı? Hayır, duymuyorlar! Çünkü hak, hukuk, adalet ve karakter sınavından çoktandır sınıfta kaldılar ve artık işi yüzsüzlüğe vurdular. Tarih bu zümre ile ilgili ne yazacak, çok merak ediyorum.”