Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Kocabıyık, “AK Parti herkese bir şey dağıtıyor” dedi. Herkesin bir şekilde devletle menfaat ilişkisine sokulduğunu belirten Kocabıyık şöyle devam etti:

“Yani kiminin karısı, kiminin kızı, kiminin oğlu, damadı, torunu... AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar.”

Kocabıyık ayrıca, “Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp “Seni nasıl ayağından çiviledik” diye espri yapmışlardı. Sistem bu. İtiraz edenin mutlaka kaybedeceği bir şey var. O nedenle susuyorlar, torununu işe koymuş, damadı ihale alıyor. Onların hayatlarını mı karartsın? Susuyor adam” dedi.

Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün yaptığı paylaşımlar nedeniyle 26 Mart’ta partisinden ihraç edilmişti.