Şamil Tayyar, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan üç saatlik görüşmede yöneltilen PKK ve YPG odaklı soruları kamuoyuyla paylaştı.

Tayyar’ın açıklamaları şu şekilde:

Yeni çözüm süreci için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üyeleri, Abdullah Öcalan'la İmralı Adası’nda yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Heyette AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı. Üç isim adaya helikopterle gitti. Görüşmede devlet görevlileri bulunmazken, herhangi bir fotoğraf kaydı da alınmadı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Şamil Tayyar, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Tayyar, kamuoyunda dile getirilen tüm kaygıların Öcalan’a doğrudan sorulduğunu belirterek, özellikle iki başlığın öne çıktığını ifade etti:

- PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sahada neden uygulanmadığı ve Suriye’deki YPG sorununun neden çözülemediği.

- Tayyar ayrıca, Abdullah Öcalan’ın bu sorulara verdiği yanıtta, sürecin önündeki engellerin aşılabileceğini söylediğini ve bunun için bir yol haritası çizdiğini aktardı.

Öte yandan Tayyar, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, AKP’li Hüseyin Yayman’ın ilk etapta adaya gitmediğini söylemesine rağmen TBMM Başkanlığı’nın resmi açıklamasından sonra İmralı’ya gittiğini duyurmasını “güvenlik” gerekçesiyle anlayışla karşıladığını belirtti.

Tayyar’ın, Öcalan’a sorulduğunu iddia ettiği sorular şu şekilde:

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış. Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

- PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

- Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim. İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince, AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim.