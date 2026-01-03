Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar yüksek vergi oranlarına dikkat çekerek, "Kurumlar vergisini, gelir vergisini, çifte ÖTV'leri, KDV'leri, tapu harçlarını bu kadar yüksek oranda tutarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemezsiniz." dedi.

Tayyar katıldığı canlı yayında, "Faturasız satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde 100 bin liralık işlemde kârınız 20 bin TL. Bu ciddi bir rakam. Bunu makul seviyelere çekersiniz. Ondan sonra uygulayabileceğiniz her türlü katı tedbiri ortaya koyarsınız.

"HERKESİN ENSESİNE YAPIŞIN"

Ödenemeyecek, altından kalkılamayacak yükleri toplumun üzerine yıkarsanız toplum bir şekilde bir kaçış noktası arayacak. Onun için de sistemin de buna uygun olması gerekir. Ne yazık ki biz de vergileri ne kadar çok artırırsak tahsilat o kadar artar diye bakıyoruz. Ben aksini iddia ediyorum. Vergi oranlarını düşürün. Herkesin ensesine yapışın."