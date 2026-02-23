İktidara yakın gazeteci Ferhat Murat, TGRT yayınında Saadet Partisi’nin düzenlediği iftarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından finanse edildiğini ima etti.

Programın adının “Adalet Sofraları” olmasını Ekrem İmamoğlu’na destek olarak yorumlayan Murat, “Eğer İBB finanse ettiyse parti tabanında rahatsızlık yaratır. Çünkü Saadet Partisi tabanının İmamoğlu’nu katı şekilde destekleme tutumu yok” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ise iddiaları yalanladı. Yılmaz, İstanbul’daki iftarın tüm masraflarının teşkilat mensupları ve gönüllülerin katılım paylarıyla karşılandığını açıkladı.

METİNER'DEN MURAT'A YANIT

Metiner’in mesajı şöyle:

Saadet Partisi bir iftar programı veriyor. Ve o yemeğin parası ekranlarda tartışma konusu yapılıyor. Hem de şu mübarek Ramazan gününde.Dedikodu yapmak yakışıyor mu?

İnananların kalbini incitmek ve inananlar arasında gereksiz husumetlerin oluşmasına sebebiyet vermek yakışıyor mu?

Saadet Partililer geçmişte birlikte aynı Milli Görüş davası uğruna yol yürüdüğümüz kardeşlerimiz.

Bugün siyaseten yolumuz ayrılmış olsa bile kıblemiz bir bizim.Yüreğimizi incitecek başkaca siyasi ittifaklar içine geçmişte girmiş olsalar bile bize yakışan kardeşlik köprüsünü yıkacak söz ve davranışlardan kaçınmakla örneklik oluşturmak.Hiç değilse şu mübarek ayda incinsen de incitme düsturuna uymak!Zandan ve dedikodudan kaçınmak!

Kin ve nefreti çoğaltan sözlerin sahibi olmak sorarım size ne fayda sağlar bize? Bizi birbirimizden uzaklaştıracak sözlere değil yakınlaştıracak ve kucaklaştıracak sözlere asıl ihtiyacımız var bizim. AK Parti’mizin bu kuşatıcı ve kucaklayıcı misyonuna gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok.

Dilimiz sevginin ve kardeşliğin dili olmalı, vesselam.