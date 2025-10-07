AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı. Kocabıyık hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Kocabıyık’ın Ankara’daki evinde arama yapıyor.

SON AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

Kocabıyık, dün verdiği röportajda, AKP saflarında olduğu döneme ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün şu paylaşımı yapmıştı:

"Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

Kocabıyık ayrıca Erdoğan'ın olası adaylığına dair ise “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımdan üç gün sonra yani 22 Mart'ta kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart tarihinde ise partisinden ihraç edildi.