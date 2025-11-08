TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, PKK’nın silah bırakması ve çözüm sürecinin hukuki zeminiyle ilgili sözlerine eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş’un “Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur” açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayan Birinci, “La havle vela kuvvete illa billah. Sana sığındım, sen bana sabır ve ferahlık ver Ya Rab!” ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Birinci, bir süre önce partisinden istifa etmişti.